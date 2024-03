INDREK SIRK ⟩ Valitsus kasutab sõiduautode arvu statistikat eksitavalt

Mootorsõidukimaksu kehtestamise üks loosungitest on, et Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes rohkem autosid ja seetõttu olevat meie keskkonnajälg palju suurem. Peaminister ja rahandusminister on öelnud, et Eestis on sõiduautode arv ca 700 autot 1000 elaniku kohta ning ainult Luksemburgis on Eestist rohkem autosid. Vaatame korraks numbrite sisse, kirjutab vandeadvokaat Indrek Sirk.