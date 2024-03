Raul Ranne ⟩ Vääritud ja tõprad kindrali kallal

Vääritud ja häbiväärsed on need, kes mugavalt anonüümsuse taha varjudes oma eesmärgi saavutamiseks kuluaarides valet sahistavad ja meedias laimu levitavad. Ja need (ajakirjanikud), kes seda jura paljundavad ning rääkijalt isegi ei küsi – miks ometi ja jälle anonüümselt ja salamisi, kirjutab ajakirjanik Raul Ranne.