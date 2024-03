JUHTKIRI ⟩ Linnasüdame infarkt

Aga ei: koolivaheaeg lõppes ja teeremont algas. Paraku annab see taas kord tunnistust asjaolust, et pealinna liikluse planeerimine on kaootiline. NB, pandagu ka tähele, et teeremondi tõttu kannatavad kõik liiklejad, mitte üksnes autojuhid. Ummikud on tõepoolest kõige nähtavam osa liiklusest, kuid kindlasti mõjutab paljude linnaliinibusside ümbersuunamine, uued liiva- ja kruusavallid ning ülekäigukohad suuresti ka ühistranspordi kasutajate, jalgratturite ja jalakäijate liikumisharjumusi. Seega ei ole kuidagi tegemist autojuhtide soosimisega. Puudu jääb just terviklikust planeerimisest, lihtsalt labida või kopa mulda ajamisest jääb tänapäeval väheks.