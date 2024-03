MARGUS HANNO MURAKAS ⟩ Peaminister ignoreerib ebamugavaid päringuid, aga ässitab ise ajakirjandust uurima

Eelmisel nädalal raadios kõlanud peaminister Kaja Kallase üleskutse, et ajakirjanikud võiksid rohkem uurida ärimees Oleg Ossinovski idavedusid ja tema annetusi peaministri enda koalitsioonipartneritele, on üdini silmakirjalik. Peaminister, kes ise on korduvalt ignoreerinud ebamugavaid päringuid ja nimetanud ajakirjanikke šaakaliteks, üritab nüüd ise ajakirjandust karjatada, kirjutab Margus Hanno Murakas.