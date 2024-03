KRISTER KIVI ⟩ Küsimus ei ole ainult kanepis

Eestis käsitletakse suure marihuaanakogusena seevastu juba 7,5 grammi – viitan 2023. aasta kohtuasjale 1-21-8220. Selle käitlemine võib tähendada kuni 10 aasta pikkust vanglakaristust, raskendavatel asjaoludel aga teoreetiliselt eluaegset vangistust. Sealjuures ei tähenda see, et näiteks 7,4 grammi kanepit võiks omandada või vallata. Seegi on karistatav arestiga (NPALS § 151), edasiandmise kontekstis aga kuni kolme vangla-aastaga (KarS § 183).