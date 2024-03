KRISTI KLAAS ⟩ Kuidas valmib kliimaseadus, mis mõjutab kõiki Eesti inimesi?

Kliimaseaduse eesmärk on leppida kokku, kui palju iga valdkond kasvuhoonegaaside heidet vähendab, ning luua raamistik puhtama ja tervislikuma elukeskkonna arendamiseks. Selle saavutamiseks ei taha me seada karme keelde ja käske, vaid leida ja kasutusele võtta üha nutikamaid lahendusi, mis täidaks korraga nii keskkonna parandamise kui ka ettevõtete konkurentsivõime suurendamise eesmärki.

Kuna kliimaseadusel on potentsiaalselt suur mõju väga paljudele inimestele ja pea kõigile majandussektoritele, oleme selle loomise algusest peale pidanud silmas, et üleminek peab olema õiglane kõigi inimeste, kohalike omavalitsuste, tööstuse ja ettevõtete suhtes.

Kaasatud on kõik huvilised

Selleks et kõrgetele ootustele vastata, on kliimaseaduse loomise vundamendiks valdkondlikud töörühmad. Töörühmadesse on kaasatud erasektor ja vabakond, nt transpordi ja liikuvuse töörühma kuulub 52 osalejat, nende seas 24 organisatsiooni ettevõtlusest, kohalikest omavalitsustest ja vabaühendustest; viis ülikooli ja kaheksa erakonna esindajat. Töörühmi on kokku üheksa. Nende ülesanne on läbi arutada ja välja pakkuda, kuidas võiks nende valdkondades heite vähendamise eesmärke täita ning mida selles valdkonnas tegutsevad tööstus ja erasektor üleminekuks vajavad.