RAUL EAMETS ⟩ Midagi on mäda Eesti riigis

Normaalne tähendab siinkohal seda, et ühiskonnas tervikuna saadakse hakkama. Vaadates registreeritud töötute arvu, on tööpuudus alates eelmise aasta hilissügisest vaikselt, kuid järjekindlalt kasvanud. Kui eelmise aasta septembri alguses oli meil 48 300 töötut, siis veebruari lõpus oli registreeritud töötute arv jõudnud 56 000ni.

Meil on kaks töötuse mõõtmise tööriista. Üks on registreeritud töötus, need on inimesed, kes on end töötukassas registreerinud ning saavad sealt töötuskindlustushüvitist või mõnda muud töötukassa teenust (näiteks koolitust). Teine näitaja on Eesti tööjõu uuringu (ETU) ehk küsitluse teel leitud töötus.