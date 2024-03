ERKKI KOORT ⟩ Putini «superrelvad» ehk prill-laua pildid sotsiaalmeedias

17. märtsil 2024 pikendatakse Venemaa valitseja Putini uus ametiaeg ning sellel pole mingeid demokraatlikke takistusi. Nagu kunagises Briti komöödiasarjas «Allo, Allo» kommunistliku vastupanuliikumise juht valimiste kohta ütles: «Vastaskandidaadid on luku taga, sedelid on märgistatud ning nüüd peab lihtsalt demokraatlik protsess tegema oma töö.»

Kõik on kindel ja siseriiklikke takistusi ei ole, pealegi teatas Kremli pressiteenistus, et Putin ei osale mingites valimisdebattides. Siiski leiti, et mõned sõnumid on vaja auditooriumile saata. Putini kõne Föderatsiooni Nõukogule toimus 29. veebruaril. Kuupäeva valik on kummaline kahel põhjusel. Esiteks toimus kõne vaid liigaastal esineval kuupäeval ning teiseks toimus see päev enne tapetud opositsionääri Aleksei Navalnõi matuseid. «Valmiste» päevani jääb kaks nädalat. Juhus? Võimalik.