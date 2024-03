GARRI RAAGMAA ⟩ Viieteist ja viie minuti linnad

Oli aeg, mil arvati, et auto lahendab inimeste mobiilsuse. Et ehita aga teed ja tänavad laiemaks ja küll nad end ära liigutavad. New Yorgis, Rios ja teistes metropolides oli see halb mõte, sest isegi pühapäeva pärastlõunal on seal pidev ummik, rääkimata tipptundidest. Asfaldimassi ja liiklussaastaga keerati kihva ka linnakeskkond, mis peletas nõudlikuma ja jõukama rahva veelgi kaugemale suburbiasse, lisades omakorda segregatsiooni ja liikluskaost.