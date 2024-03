RAINER SAKS ⟩ Prantsusmaa hoiab ikka üleval võimalust vägede Ukrainasse saatmiseks

Hiina erisaadik Urkaina sõja küsimustes alustas oma turneed Moskvas, kuid mingeid asjalikke sõnumeid sealsetelt kohtumistelt avaldatud ei ole. Hiina eriesindaja kordab õigupoolest Venemaa seisukohti ning jääb mulje, et ta alustas oma Euroopa turneed selleks, et kooskõlastada Hiina seisukohti. Venemaa jätab meeleldi mulje, et Hiina tegutseb nende juhendamisel.