Juhtkiri ⟩ Rünnak majanduse vereringele

Hansab ei kuulu ilmselt nende ettevõtete sekka, kes keskmisele eestlasele esimese kümne seas meenuks. Ja küllap ka firma ise eelistaks, et see nii oleks. Tegemist on ettevõttega, kes korraldab sularaha liikumist. Hoolitseb selle eest, et pangaautomaatides oleks sularaha, ja selle eest, et jaekaubandusettevõtetes oleks seda parajal määral, mitte liiga palju ega liiga vähe. See on tegevus, mis ideaalsel juhul toimub märkamatult kõigile, kes ise asjasse ei puutu.

Paistab, et midagi hullu lõpuks ei juhtunud. Meile tuleb kasuks see, et arvutisüsteemid on hajutatud, erinevatel ettevõtetel on oma lahendused, mida kõiki ei saa sama küberrelvaga rünnata. Selle kohta, kui palju on pangaautomaatides raha ja mida sealt välja võetakse, on teave pankade oma infosüsteemides, mida nad kõik on eri aegadel omaenda kombel välja töötanud. Poodidel on oma kassasüsteemid. See, et kogu see tarkvara omavahel alati liiga hästi ei haaku, tekitab kasutajates vahel pahameelt, aga võib sellises olukorras kasuks tulla.