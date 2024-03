RAINER SAKS ⟩ Müsteerium: Põhja-Korea laskemoona abi venelastele katkes päeva pealt

Märkimisväärne on, et Vene laevade kohale toodud tühjad konteinerid on jäänud Põhja-Korea sadamas kaile ning neid ei ole enam raudteel edasi veetud. Selle põhjal võiks järeldada, et laskemoona veosed katkesid mingil ootamatul põhjusel, mitte ei lõppenud planeeritult. Jääb mulje, et veosed katkestas Põhja-Korea.