Ene-Margit Tiit ⟩ Rongiga Riiga – väike rehkendustund

Hea uudisena liikus meedias äsja sõnum, et taastatakse lõunaeestlaste võimalus sõita rongiga vanasse kubermangukeskusesse Riiga, mis on ju ligemale poolteist sajandit olnud selle piirkonna peamine ühendustee muu maailmaga. Aktiivselt tegutsev Riia lennujaam on selle keskuse lõuna-eestlastele, sh tartlastele varasemast veelgi olulisemaks teinud.