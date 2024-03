Jüri Kotšinev ⟩ Rootsi liitumine NATOga hõlbustab Baltimaade kaitsmist

Rootsi Kuningriigi astumine NATO täisliikmeks tähendab eelkõige seda, et Balti mere rannaäärsed alad, välja arvatud Venemaa all olevad Balti mere kaldad ning Kaliningradi eksklaav, muutuvad NATO siseterritooriumiks. See asjaolu kergendab olulisel määral NATO jaoks Balti riikide kaitsmist Venemaa sõjalise agressiooni korral nendele riikidele. Sõjaline kontingent ja sõjatehnika on palju kergemini kohaletoimetatav mereteed pidi läbi Rootsi Eestisse, Lätisse ja Leetu.

Rootsi NATOga liitumisel on väga oluline asjaolu, et NATO saab endale tähtsa baasi keset Balti merd Gotlandi saare kujul. See Rootsi suur sõjaväebaas lubab NATO-l kontrollida kogu Balti merd. See on strateegilise tähtsusega baas. Rootsi geograafiline asukoht on NATO-le väga atraktiivne.