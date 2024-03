Ilmar Tomusk ⟩ Ohusõnumid ei tohi tekitada hirmu

Põhiseaduse preambuli kohaselt on Eesti riigi eesmärk eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See mõte kätkeb endas nii usku kui ka lootust. Usku meie kestmisse ning lootust, et juhtugu mis tahes, meil on oma riik, mis kestab läbi aegade ning mitte keegi ei võta seda meilt ära; eestlased, eesti keel ja kultuur jäävad püsima.

Viimasel ajal võib aga märgata, et see usk ja lootus on hakanud murenema. Ühiskonnas on palju ärevust, ebakindlust ja hirmu. Loomulikult on selle üks põhjus Ukraina sündmused ning geopoliitiline olukord laiemalt. Kuid oluline roll ärevuse ja hirmu suurenemises on sellel, kuidas me ise toimuvat kirjeldame.