NÄDALA NÄGU ⟩ Palmile tehti ära, aga elu läheb edasi

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) on hetkel ainus, kes arvab, et kaitseväe juhi valimisel läks kõik nagu lepase reega. Tagantjärele on ilmsiks tulnud, et minister jättis valikuprotsessi elementaarsel tasemel läbi mõtlemata. Valitsemisala hoiti viimase hetkeni pimeduses, minister justkui kartis neid, kellelt ta nõu oleks võinud küsida. Oma vastutus on kaitseväe juhi valikupingete kuhjumises kantsler Kusti Salmil, kelle asi on poliitikuid sellistes küsimustes ette vaatavalt nõustada.