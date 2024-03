JUHTKIRI ⟩ Murepilved Eesti majanduse kohal

Ajalukku vaadates võiks ka öelda, et lahti pole midagi hullu. Meil olid viimased kaks aastat inflatsiooninäitajad, mida pole nähtud alates üheksakümnendatest. Intressimäärade tõstmine peabki majandust jahutama, et hinnatõusu ohjeldada. Ja see on oma eesmärgi täitnud.

Euroopa Komisjoni ennustuse järgi jääb juba järgmisel aastal Eesti inflatsioon normi piiridesse ja meil on jälle mõõdukas majanduskasv. Seejuures on inflatsioon kontrolli alla saadud suhteliselt tagasihoidliku intressimäärade tõusuga.

Euribor on praegu nelja protsendi piirimail, mis teeb küll kodulaenuvõtjatele valu, kuid seda on isegi raske võrrelda tingimustega, millega pidid leppima need, kes on praegu viiekümnendates eluaastates. Üheksakümnendate lõpus olid kodulaenud seotud Saksa marga liboriga, mis oli üle kaheksa protsendi, rääkimata pankade laenumarginaalist, mis oli praegusest kaks korda suurem.

Kuid see võrdlus võib ainult aidata meil tuju tõsta. Praktilist väärtust sellel ei ole. Kui tulla praktiliste võrdluste juurde, siis on palju olulisem see, kui tugev on meie majanduse konkurentsivõime. Praegu veel on Tallinnas odavam kui Helsingis või Stockholmis, aga varsti võib-olla enam mitte. Võrreldes Prahaga juba ei olegi.

Jääb mulje, et valitsus lihtsalt hulbib sündmustega kaasa ega üritagi neid suunata. Kui nii jätkub, siis varsti ei tule meie juurde enam ka turistid.