Sergei Metlev ⟩ Narva poliitilise eliidi valuvõte meedikute kallal

Mitu Ida-Virumaa linna on aastaid paistnud silma sellega, et kohalik poliitiline eliit peab kõiki käeulatuses olevaid ametikohti võimuvalemi osaks. Koalitsiooni vahetus linnavolikogus sisaldab alati pakti, mis näeb ette sotsiaal- ja haridusasutuste ning linna sihtasutuste ja ettevõtete mehitamist koalitsiooni liikmetest linnavolinike või lojalistidega. Esimesel juhul on see tasu koalitsiooni toetamise eest, teisel juhul on tegu personali ja finantside kontrolli alla võtmisega.