Mitmed õpetajad on saladuskatte all öelnud, et lapsed ei huvitu eriti Eesti minevikust, eesti keele käekäigust ega samastu mingil moel Tammsaare või Lutsu-lugudega, mille najal oleme kogu viimase sajandi oma vaimu püsti hoidnud. Skandinaavias on aga vastu meie ootusi käimas vastupidine protsess, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.