Nädala vastaja ⟩ Siim-Sander Vene: plaan on paigas, eesmärk selge

Minu arust on meil praegu mingil määral kõike. On nooruse uljust, on natuke kogemusi, me oleme üsna suur koondis ja ka päris hea energiaga, mis annab meile hea eelise lauapallide eest võitlemisel. Meil on korralikud keskmängijad, kes suudavad korvi all möllata, ja me oleme piisavalt ohtlikud ka kolmepunktijoone tagant. Ja meil on selline väga hea kambavaim. See annab rasketel hetkedel päris palju juurde.