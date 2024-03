TÕNIS PALTS ⟩ President jättis aastapäevakõnest välja selle väga olulise teema

President markeeris oma heas aastapäeva kõnes kohe alguses kolm teemat: «Ma räägin täna kolmel teemal: haridus, riigikaitse ja majandus. Mitte et keskkond, tervis või kultuur oleksid ebaolulised. Ei. Kuid mulle tundub, et hariduseta pole ei keskkonna-, ei tervisemurede ega ka kultuuri mõistmist. Riigikaitseta pole riigil tulevikku, kuid on hirmust katkised hinged. Ning majanduseta pole sotsiaalset kindlust ega kaitsetahet, sest igapäevane hakkamasaamine varjutab paljude silmapiiri.»