MIKK MARRAN ⟩ RMK ei taha Saarnaki pärandkultuuri objektile ajutist lahendust

Lihtsam on süüdistada inimest valetamises, keerulisem on teha tegelikud asjaolud selgeks. On lugeja otsustada, kas Saarnakile ja Hiiumaale oleks kasulikum ajutine lahendus või pika vaatega tehtud otsus, mis võtab arvesse kõigi osapoolte huvisid, kirjutab Riigimetsa Majandamise Keskuse peadirektor Mikk Marran.