ALEKSEI LOTMAN ⟩ Põldude mürgitamist pole suudetud pidurdada

Veebruar tõi kodumaise põllumajandusega seoses kaks infokildu. Esimesega seoses nimesid ma nimetama ei hakka: kes on uudiseid jälginud, saab aru. Ent mitte konkreetne nimi pole tähtis, vaid midagi üldisemat. Igatahes on lugu selline, et üsna hiljuti Umbusi jõe reostanud suurtootja sai äsja oma koduvalla teenetemärgi, kirjutab looduskaitsja Aleksei Lotman.