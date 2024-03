DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI ⟩ Valimispettus on muutumas ilmselgeks, lääneriigid peavad reageerima

Võib tunduda, et Venemaal alanud valimistel pole mingit tähtsust, sest tulemus on ilmselge juba praegu. Sellegipoolest on need valimised tähtsad, seda mitte tulemuste, vaid maailma reaktsiooni tõttu, kirjutab TÜ tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski.