EEVA HOLM, RIIN SEEMA, TIIU KUURME, KRISTI KURIST ⟩ Alushariduse eelnõul on kolm tõsist puudust

Õppekava on käinud läbi erinevate haridusministrite käest ning on muutunud järjest eluvõõramaks. Seaduseelnõu on poliitiline ja tehtud ilma arvesse võtmata, kes on väikelaps; õppekava ei arvesta eesti kultuuri ohustatusega. Kas ei peaks selliste seaduste koostajad prognoosima, mida seadusemuudatus tegelikkuses kaasa toob?