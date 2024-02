MARTIN EHALA ⟩ Mida teha paisega rahva kaelal?

Kui haridusametnike ülesanne on haridusvaldkonda suunata ja juhtida, siis on tegemist tagurlike alluvate mõistmatusega, mida saab ja tuleb ravida rohkemate koolituste ja jõulisema kommunikatsiooniga. Kui haridusametnike ülesanne on tagada õpetajatele optimaalne töökeskkond, siis väljendab rahulolematus, et bürokraatia on hakanud takistama hariduse toimimist.

Betti Alver on öelnud, et kateedrist hullupalati on ainult väike samm. Sama on ka bürokraatiaga, mis on vajalik teatud määrani, aga kui ametnikel tekib ettekujutus, kuidas nemad palehigis haridust progressi suunas tirivad, siis on nad paraku selle saatusliku sammu juba astunud.