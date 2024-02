JUHTKIRI ⟩ Lahkusin, kui seltskond palmi saagis*

See ei ole hea uudis ja erakordselt halb on selle ajastus. Nagu Postimees on varem kirjutanud, vallandusid uue kaitseväe juhataja leidmisel kabinetiintriigid. Kindralmajor Veiko-Vello Palmi oli nähtud juba mõnda aega Martin Heremi töö jätkajana. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovis ootamatult siiski teist kandidaati ning ehkki midagi pole ette heita uuele kaitseväe juhatajale Andrus Merilole, jäi tema valimise protsessis kõlama justnimelt sama mõte, et talle pole midagi ette heita, tegemist on kõigile sobiva kompromisskandidaadiga.

Järelikult, üht-teist oli Veiko-Vello Palmile ette heita, ning mõndagi neist etteheidetest lekkis ka üldsusesse. Peale kindralmajori tagasiastumisavaldust ütles kaitseväe juhataja Martin Herem intervjuus ERRile selgesõnaliselt, et eruohvitserid ja poliitikud on Palmi alusetult halvustanud. Võib nõustuda ka teise Heremi väitega, et Palm on teinud kaitseväes väga head karjääri ja järelikult pole tal peale kaitseväe juhataja positsiooni sulgumist enam kuhugi edasi liikuda, tal pole tulevikuperspektiivi.

Kordame, et Eesti kaitseväe kahe tipu peaaegu üheaegne lahkumine on halb uudis halval ajal. Mehed olid kaua õppinud, pädevad ja võimekad ning näitasid oma töös tulemusi. See, et nende näod mõnele poliitikule (või ka erusõjaväelasele) ei meeldi, ei ole piisav põhjus talentide raiskamiseks, sest neid pole lademeis.

Praegu on Eesti olukorras, kus kaitseväel tuleb lasta teha tööd, poliitilised kabinetiintriigid ei tule asjale kuidagi kasuks.