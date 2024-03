Ülo Niinemets ⟩ Anna mulle tablett!

Rasvumine on saavutanud globaalse epideemia mõõtmed. Rasvumist peetakse iseenesest juba krooniliseks haiguseks, aga see on seotud ka paljude kaasnevate krooniliste haigustega, nagu diabeet ja südame-veresoonkonna haigused ning oluliselt kõrgenenud vähirisk. Kehakaal kasvab, kui toidust saadakse rohkem kaloreid, kui ära kulutatakse. Tasakaal saadud ja kulutatud energiaekvivalentide vahel ning rasvumise või kõhnumise vahel on habras.