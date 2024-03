LOODUSFOTO ⟩ Hülgepojad ei vaja päästmist

Ehkki sel kevadel ei pea jää puudumise pärast muretsema, võivad tormid ka tänavu jääpangad purustada ja hülgelapsed randa pillutada. Hallhüljes imetab poegi vähemalt kolm, viigerhüljes viis nädalat. Hülge piim on eriti rammus – selles on rasva enam kui lõssi – ning hülgepojad võtavad seda juues iga päev kaalus juurde kilo ja enamgi. Kui hülgepoegade kollakas beebikarv on vahetunud veekindla kasuka vastu, lõpetab hülgeema nende imetamise, pojad lähevad merre ja alustavad iseseisvat elu.