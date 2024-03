Jüri Reinvere ⟩ Eestlased on eksperdid keerulistes oludes elamise alal

Nägin Rootsi televisioonis hiljuti ühte järjekordset saadet Estonia huku teemal. Seal osalev psühholoog rääkis, et nende andmetel on pääsenutest nimelt eestlased oma elurahulolu kõige kiiremini tagasi saanud. Seejärel olla hakkama saanud soomlased ning kõige kehvemini olla traumast toibunud ellujäänud rootslased. Psühholoog seostas seda

nähtust ajaloolise kogemusega – eestlased on ajaloo vältel kõige paremini õppinud üle elama raskusi ning kaotusi. Soomlased juba vähem, kuid ka neis elab edasi veel vanematelt omandatud Talvesõja pärandus. Kõige keerulisem on rootslastel, kellel on päranduses äärmiselt vähe materjali, kuidas hakkama saada ränkade traumadega.