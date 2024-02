IRJA LUTSAR ⟩ Meie kõigi tervis nõuab majanduskasvu

Olen nõus, et majanduskasvul ja sotsiaalvaldkonnal on otsene seos. Näiteks on hästi teada, et raske füüsiline töö, mis nõuab suhteliselt madalat kvalifikatsiooni ja haridust, on seotud halvema tervisega; sellele viitavad ka Eesti andmed. Kas aga suurem tööviljakus halvendab tervist, pole üheselt selge.