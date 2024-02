Vladimir Juškin ⟩ Sõjas loeb suurtükiaritmeetika

Jossif Stalin pidas 5. mail 1941 sõjaväeakadeemiate lõpetajatele korraldatud vastuvõtul kõne, mille sisu toona ei avalikustatud. Suurde Kremli paleesse olid kogunenud 16 sõjaväeakadeemia ja üheksa tsiviilülikooli sõjateaduskondade lõpetajad, õppejõud ja kõrgema väejuhatuse esindajad. Pärast ametliku osa lõppu toimus bankett. Stalin ütles mitu toosti, millest üks oli «Suurükivägi on kaasaegse sõja jumal».

2023. aastal teatas veebiväljaanne EUobserver Euroopa Komisjoni andmetele viidates, et Venemaa tegi päevas vähemalt 20 000 suurtükilasku ja Ukraina neli kuni seitse tuhat. Samal ajal suudab USA toota 14 000 155 mm kaliibriga mürsku kuus ja ELi tehased on praegu võimelised tootma umbes 450 000 sellist mürsku aastas. Et oma lahingueesmärke adekvaatselt toetada, ulatub Ukraina vajadus 357 000 sellise kaliibriga mürsuni kuus.