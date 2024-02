Margus Laidre ⟩ Ants Piip oli meie oma rahvusvaheline mees

«Kui ma olin väike, tahtsin ma suureks kasvades saada raamatuks. Mitte kirjanikuks. Inimesi ja ka kirjanikke on sama lihtne tappa nagu sipelgaid. Aga mitte raamatuid: ükskõik kui süstemaatiliselt te ka üritaksite neid hävitada, on alati võimalus, et mõni köide jääb siiski alles ning elab edasi mõne kõrvalise raamatukogu riiulil kusagil Reykjavikis, Valladolidis või Vancouveris.»