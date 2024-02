Sisserännanuid on Prantsusmaal alati olnud, aga eriti teravaks on see probleem muutunud viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Ületatud on piir, kus ühiskond ei suuda migrante enam normaalselt kohandada kohaliku elu, kultuuri ja kommetega. Eriti drastiliselt on elanikkonna pilt muutunud suuremates linnades või nende ääraladel.