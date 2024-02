AIMAR ALTOSAAR ⟩ Rituaalid ja kombed kui rohi isekuse vastu

Rahvas on aga palju keerulisem kooslus ning riigirahvas seda enam. Sest riik vajab erilist hoidmist ja hoolt, eriti suhteliselt väike riik nagu Eesti on. Vajame pidevat ühiste väärtuste mõtestamist, ühiste lugude rääkimist ning koosolemise tunde võimendamist rituaalide ja kommete kaudu. Need on kohad, kus vaidlused vaibuvad ja erimeelsuste rõhutamise asemel ka suurimad vingamehed püüavad topse kokku lüües välja tuua seda, mis ühendab.