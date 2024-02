JAANUS KRIISK ⟩ Treenerid on Eestis õiguste ja kaitseta. Vajame ametiühingut

Olles ise just lõpetanud oma 37-aasta pikkuse treenerikarjääri võin öelda, et eks ta enam vähem nii ka on, väga intensiivne ja üllatusterohke elu. Stabiilne ebastabiilsus, mis omakorda paneb treeneri kehale ja vaimule päris suured pinged.

Hommikul ärgates sa ei tea ise ega tea ka sinu pere mis see päev nüüd kaasa toob. Kui treeningpäevadel on üllatusterohked treeningtunnid, mis seisus on sportlased kes treeningule tulevad, kas nad ikka on õigesti toitunud, puhanud, maganud ja on valmis planeeritud treeningtunniks siis võistluspäevad, tavaliselt nädalavahetustel, on ikka väga stabiilselt ebastabiilsed.