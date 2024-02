JAAK-KRISTIAN SUTT ⟩ Arvuline pessimism päästab meid roheliste virvatuledega palistatud tupikteest

Nii. President Alar Karise aastapäevakõne on seeditud ja olulisim kõrva taha pandud – kuna kriisid on alati vaheldunud paremate aegadega ning üldjoontes on toimunud pidev areng, siis saab see nii olema ka edaspidi. Punkt.

Ja pessimistid on lihtsalt kasutud tegelased, sest elu viivad edasi ainult optimistid. Näiteks sellised, kes on veendunud, et vaja on liikuda järgmisele arengutasemele, kus tooted ja teenused on toodetud kliimasõbralikumalt, et majandus saaks roheliselt kasvada ja areng jätkuda, kui tsiteerida kõrgeima vastava staatusega kohalikku kliimateadlast (vt Annela Anger-Kraavi, «Sihilik majanduskasvu pidurdamine on ohtlik loodusele»).