Annela Anger-Kraavi ⟩ Sihilik majanduskasvu pidurdamine on ohtlik loodusele

Vaja on liikuda järgmisele arengutasemele, kus tooted ja teenused on kliimasõbralikumalt toodetud. See omakorda eeldab suuri investeeringuid, mis muudavad tänase fossiilsete kütuste keskse majanduse ümber rohemajanduseks. Investeeringute eelduseks omakorda on majanduskasv.