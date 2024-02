MART KULDKEPP ⟩ Vene mõjuagendid püüavad meile maha müüa lepituspoliitikat

Kaks aastat tagasi, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sõda Ukraina vastu, tabas suurt osa läänemaailmast nõutus ja segadus. Esiteks lendas vastu taevast lootus, et Venemaa president Vladimir Putin on kõigele vaatamata siiski ratsionaalne riigipea, kes enesetapumissioonile ei lähe ning kellega on võimalik julgeolekuküsimustes mõistlikul viisil läbi rääkida.

Teiseks… aga ei olnudki midagi, sest plaan B puudus. Lääneriigid olid juba selgelt välja öelnud, et NATO oma sõdureid Ukrainasse ei saada, mis tähendas, et sõjalises mõttes anti Venemaale vabad käed. Ukraina enda osas juleti arvestada ehk ainult väiksemahulise põrandaaluse vastutegevusega pärast seda, kui invasioonivoog on riigist üle käinud. Milleks saata relvi ja laskemoona, kui need nagunii venelaste kätte satuvad, küsisid intervjuudes ja arvamuslugudes erinevad analüütikud ja mõttekodalased.