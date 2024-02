JUHTKIRI ⟩ Haiguste ravi garanteeritud

Ei saa välistada, et Jevgrafovi silmis – kes on üritanud uue Narva koalitsiooni ühe võtmekujuna venitada piirilinnas eestikeelsele haridusele üleminekut – on haiglajuhi pärispatt see, et ta on stimuleerinud haiglas eestikeelset suhtlust kuni dokumentatsiooni keelekasutuse kontrollini.