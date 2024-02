TIINA TAMBAUM ⟩ Loksutame KOKSi 21. sajandi oludele sobivaks

Käib kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmine. Meie kõige lähemat elukeskkonda reguleerivas seaduses jääb 75 paragrahvist puutumata vaid 11. Just praegu on õige moment loksutada KOKS paika nii, et see vastaks 21. sajandi tegelikele oludele, sh vanemaealiste muutunud vajadustele, kirjutab Haapsalu kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaum.