MIHKEL KUNNUS ⟩ Eesti 200 pika plaani saladus lahendatud

Hiljuti meenus üks vana Müürileht, kust leidsin kultuurikriitilise ahastuse, et koolides olla perekonnaõpetuses kasutusel lausa 15 aastat vana materjal. Muigasin, sest autorile tundus, et perekonnaõpetuse teema vallas käib progress sellise tuhinaga, et poole põlvkonnaga aeguvad arusaamad lootusetult. Teisalt, eks evolutsioonipsühholoogid puhise sarnases üleolekutundes, kui näevad SAPTKi vagasid vendasid inimloomusest rääkides paari aastatuhandega praalimas. Sest mis on paar tuhat aastat ühe imetajaharu evolutsioonis? Põgus vilksatus, ei enamat.