JÜRI KOTŠINEV ⟩ Vene kompleks ehk kust pärineb Putini viha Ukraina vastu

Lääneriigid ei ole siiani aru saanud, mis toimub tegelikult Venemaal ja mida venelased tahavad. Venemaal on alates 2000. aastast võimul mitte ainult Putin, vaid Föderaalne Julgeolekuteenistus – FSB. See tuli Venemaal võimule selleks, et jätkata omaaegset NSVLi vallutuspoliitikat, mis seiskus 1945. aastal, kui USA lõi tuumarelva.