KRISTJAN JÄRVAN ⟩ Haridus ja riigikaitse kliimaeesmärkide ohvrialtaril

Üks oluline ja tihti ignoreeritud aspekt kliimaeesmärkide täitmisel on erakordselt suur korruptsioonirisk. Mõjuanalüüse ei tehta. Rahvale öeldakse, et kõik need protsessid ongi nende jaoks liiga keerulised mõista – pole mõtet seletadagi, kirjutab endine minister Kristjan Järvan (Isamaa).