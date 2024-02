JUHTKIRI ⟩ Tuleb tõsta panuseid

Ukraina jaoks on olnud võit, et Venemaal ei õnnestunud välksõda. Võit on olnud suurte alade vabastamine Harkivi ümber ja Hersoni vabastamine 2022. aastal; võit on olnud ka järkjärguline ligi viiendiku Venemaa Musta mere laevastiku hävitamine, mistõttu on okupandid mere loodeosast välja tõrjutud ning viljaeksport toimib. Vaieldamatult on Ukraina jaoks võit seegi, et peale üksikute paariariikide, nagu Põhja-Korea, Venezuela või Eritrea, ei kahtle keegi selles, kes on agressor. Agressor on Venemaa ning Putin on kuulutatud sõjakurjategijana rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

Ent Venemaa ei ole seda sõda veel kaotanud, sest lääs on Venemaad alahinnanud. Kõigile on tulnud suure üllatusena sealse ühiskonna allasurutus ja tuimus sõja suhtes, vaatamata kolossaalsetele inim- ja tehnikakaotustele. Läänes ei usutud, et Venemaa saadab inimmasse surma nõnda nagu Teise maailmasõja kõige verisemates lahingutes. Aga täpselt nii on juhtunud. Teoreetiliselt võib Putin peale presidendivalimisi – mille tulemuses me muidugi ei kahtle – mobiliseerida veel pool miljonit inimest.

Kui Kiiev oleks saanud kõike vajalikku suurtes kogustes enne ja pärast Harkivi vabastusoperatsiooni, oleks sõda tõenäoliselt juba läbi.