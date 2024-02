ENE KALLAS ⟩ Ehitame maju, ehitame palju

Strugatskid just niimoodi oma teksti lõidki. Ja vahel kogunevad ka ulmekirjanikud, et üheskoos improviseeritud loomemajades kirjutada kas parasjagu pooleliolevaid asju või siis midagi täiesti uut. Aga nemad ei ole päriskirjanikud. Nemad ei lähe arvesse. Sest nad ei kirjuta sellest, et Kaisal on kaks emast talle, kes avastavad, et nad tegelikult on poisid, ja õhtul tuleb kapsasuppi keeta ja ennäe, rong hilineb. Ikka sellest, et Annuška juba pillas päevalilleõli maha... (Bulgakov). Aga see ei ole siinkohal teema.