TOOMAS ALATALU ⟩ Kremlis ruulib geopoliitika ehk Transnistria ühinemisest Venemaaga

Kremlolooge ehk Venemaa tundjaid maailmas jagub. Ent üldtunnustatud tõdemused on, et nood kõik magasid maha Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemise ja pidasid pikalt Putinit kasvamisvõimeliseks. Ehk siis parketikõlblikuks demokraatlikele riikidele.

Otse öeldes on häda lihtsalt nn asjatundjate endi kitsa fookusega. Selmet näha Venemaad suures pildis ja tunnistada, et nii, nagu Stalin oli, nii ka Putin on laia haardega geopoliitik – nad üritavad kontrollida impeeriumipiire Läänemerest ja Mustast merest Vaikse ookeanini. Seejuures kõigil naabritel silma peal hoides ja mitte unustades Venemaast kaugemal asuvaid suurvõime.