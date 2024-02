Väga lihtsalt üldistades: suurim väärtus on see, mis toimub meie peades. Missugune on ühiskonna meelsus, mis on valupunktid, missugused teemad on potentsiaalselt kõige lõhestavamad. Kuhu, kuidas ja kellele tuleb survet avaldada, et saavutada soovitav eesmärk.