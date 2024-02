Kui Saudi Araabia või paavstiriik Vatikan tunnistavad praegugi ausalt, et nende riigikorraldus pole demokraatlik, siis valdavas osas maailma diktatuuririikides on pärast Teist maailmasõda kujunenud kombeks väita vastupidist. Mõnegi sellise riigi juhtkond püüab suisa oma kodanikke veenda, et hoopis nemad elavad tõelise rahvavõimu tingimustes, sellal kui mujal, läänemaailmas valitseb pseudodemokraatia. Sellise valitsemiskorralduse juurde kuuluvad reeglina ka valimised, mille tulemus on muidugi juba ette ära määratud.