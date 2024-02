MAIT RAAVA ⟩ Teeme uksed andekatele tipptegijatele lahti, nii võidame kõik

Akadeemik Ülo Niinemetsa üleskutse talentide suuremaarvulisele sissetoomisele (PM, 5.02) on tänuväärne, kuna talendid suurendavad ettevõtete konkurentsivõimet. Ta leiab, et talentide konkurentsivõime indeksis on Eesti talentide mõjukusega heal 9. kohal, kuid ta pole rahul talentide köitmise ja kasvuga, milles me oleme 24. ja 29. kohal. Ta võtab kokku, et Eesti ei tee piisavalt selleks, et talente oleks siin rohkem ja et meil seisab ees avatuse debatt.